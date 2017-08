Un homme sain et sauf après une nuit passé dans un puits et dans les bois

Un homme en état d'ébriété a été retrouvé après avoir disparu pendant plusieurs heures dans la nuit de dimanche à lundi. Il était tombé dans un puits.

Un quadragénaire a été retrouvé après plusieurs heures de disparition. Il s'était volatilisé pendant une soirée très alcoolisée à Faucon, près de Vaison-la-Romaine, dans la nuit de dimanche à lundi. Il a sauté par la fenêtre et est parti dans les bois.

Mais ses amis ont entendu un "plouf" et ont averti les gendarmes. Une dizaine d'hommes et des chiens ont été mobilisés pour retrouver l'homme, au petit matin. Le disparu était sain et sauf.

Il était en effet tombé dans l'eau, dans un puits. Il a pu s'en sortir seul, puis a passé la fin de nuit dans les bois.