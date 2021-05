Un homme saisit l'IGPN pour des violences policières à Lille

A Lille, un homme a signalé des violences policières sur la plateforme de l'IGPN, des violences commises selon lui mi-avril à la gare de Lille Flandres. D'après le Parquet de Lille, une enquête a été confiée au service départemental de déontologie, discipline, application et méthode de la police.

Un homme a décidé de saisir l'IGPN, l'inspection générale de la police, après avoir selon lui subi des violences policières. La victime a signalé les faits grâce à la plateforme de l'IGPN. Selon cet individu c'est lors d'un contrôle de police en gare de Lille Flandres mi-avril que trois policiers l'ont frappé. L'homme a été conduit au poste de police situé sous la gare de Lille Flandres.

La victime s'est vu délivrer plus tard un certificat médical d'un jour d'incapacité temporaire de travail. D'après le Parquet de Lille une enquête est ouverte et a été confiée au service départemental de déontologie, discipline, application et méthode de la police.