Un homme sauvé du suicide par les policiers, à Alès

Tout commence lundi 25 mai, le soir, vers 20h30, par un appel à Police Secours, au 17. Au bout du fil, une jeune fille explique que son père, désespéré, menace de se suicider sous les yeux de son frère de 14 ans. Arrivés rue des Chênes, dans le centre d'Alès, pompiers et policiers tentent de parlementer, en vain, avant de fracturer la porte. Aussitôt l'homme se réfugie sur le balcon en fermant la porte-fenêtre. Nouvelle tentative de discussion, qui, comme la première, ne donne rien.

Le groupe menace de tomber dans le vide

C'est alors que l'homme enjambe le balcon. Les policiers interviennent aussitôt, forcent la porte-fenêtre, l'un lui attrape une main, l'autre la ceinture du pantalon, mais l'homme est lourd, athlétique, et c'est tout le groupe qui risque de basculer dans le vide... et de se fracasser six mètres plus bas. Il faut alors l'intervention des autres policiers pour les faire repasser du bon côté du garde-corps du balcon.

Un homme dans une situation familiale compliquée

L'homme, agité, est aussitôt menotté et mené au centre hospitalier d'Alès. Un homme d'une cinquantaine d'années, à la situation familiale compliquée. Dans l'appartement, les policiers ont retrouvé des boîtes de médicaments et des bouteilles d'alcool qui pourraient expliquer son état. Une scène que son fils de 14 ans a vécu en intégralité.