Un homme se fait sortir d'un bar et menace de mort des policiers à Bergerac

Samedi soir, vers 22h, le gérant d'un bar de Bergerac a appelé la police à cause d'un client qui a visiblement trop bu et qui a importuné les clients. A l'arrivée des policiers de la BAC, l'homme de 35 ans les auraient insulté et menacé de mort. Il a été arrêté et placé en garde à vue. Cette garde à vue a été prolongée. Cet homme qui n'habite pas dans le secteur mais qui a de la famille en Périgord sera présenté ce lundi 11 avril devant un juge avant d'être jugé en comparution immédiate pour outrages et menaces de mort sur personnes dépositaire de l'autorité publique.