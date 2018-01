Laval, France

Peu avant 20 heures ce jeudi soir, une personne se trouvant sur l'un des quais de la gare de Laval s'est jetée sous un train de marchandises. L'homme de 43 ans est décédé sur le coup. Il s'agit d'un acte désespéré.

Le trafic ferroviaire entre Le Mans et Rennes a été perturbé avant de reprendre normalement à 21h30. Le TER numéro 857631 entre Le Mans et Laval est arrivé avec plus d'une heure de retard.