Un homme se noie à Saint-Hilaire-de-Riez, il est réanimé par les pompiers

Un homme d'une cinquantaine d'années s'est noyé, ce vendredi 13 août, à Saint-Hilaire-de-Riez. Pris en charge par les secours en arrêt cardiorespiratoire, il a été pris en charge par les secours et a pu être réanimé sur place.

Ce vendredi 13 août, un homme a fait un arrêt cardiaque dans l'eau à Saint-Hilaire-de-Riez. L'accident s'est déroulé sur la plage qui se trouve au niveau de l'Avenue de Soubise. Les secours l'ont sorti de l'eau vers 19 heures 30, en arrêt cardiorespiratoire, pour démarrer le massage cardiaque sur place.

L'homme de 57 ans a pu être réanimé par les secours et transporté sur le CHD de La Roche-sur-Yon. Au total, six engins de secours ont été mobilisés sur cette intervention qui s'est terminée dans la nuit, vers minuit et demi.