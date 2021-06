Un homme se noie à Vielle-Saint-Girons

Les premiers témoins sur la scène sont des touristes présents sur la plage de Arnaoutchot, à côté de Vielle-Saint-Girons, qui ont repéré un corps inerte dans l’eau. Cet homme de 48 ans s’est noyé dans des conditions qui restent floues à l’heure actuelle. C’est autour de 17h30 que l’alerte est donnée. Certaines personnes sortent le corps de l’eau et commencent à tenter de le réanimer. La personne est inconsciente et ne respire plus.

Puis, un hélicoptère du SAMU des Pyrénées-Atlantiques arrive sur place avec à son bord un médecin. Dans la foulée, un véhicule des pompiers de Moliets-et-Maâ et un autre venu de Linxe arrivent également sur les lieux. Les équipes de secouristes tentent de réanimer le quadragénaire pendant plus d’une heure, mais ils n’y arrivent pas.

Pas de surveillance

Cet accident est la deuxième noyade cette année dans le département des Landes. Les secours précise que la baignade n’est pas encore surveillée à cette période de l’année. Les sauveteurs devraient commencer à surveiller la plage à partir du 19 juin selon les secouristes.