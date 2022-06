Un homme se noie dans le canal au nord de Toulouse en voulant sauver son chien

Un homme de 38 ans a perdu la vie à Fenouillet dans la nuit de mardi à mercredi. Il a voulu repêcher son chien qui se baignait et s'est noyé.

Un drame s'est produit à Fenouillet, au nord de Toulouse, ce mardi 31 mai. Un homme de 38 ans s'est noyé dans le canal latéral de la Garonne.

Il a plongé pour sauver son chien

Vers 21h30, il se baladait avec sa femme et son chien le long de ce cours d'eau qui prolonge le canal du Midi vers l'Atlantique. Le chien se baignait et était visiblement en difficulté, alors son maître a plongé pour lui porter secours, mais il n'est pas parvenu à regagner la berge. Un témoin a tenté de l'aider, sans succès. L'homme a disparu sous l'eau et son corps a été repêché par les pompiers près de l'écluse de Fenouillet peu après.

Appel à la prudence

Les pompiers et les gendarmes appellent à la prudence : méfiez vous des courants dans le canal, liés aux écluses.