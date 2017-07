Un quinquagénaire se noie dans l'Ariège lors d'une sortie en kayak près de Toulouse

Un Haut-Garonnais de 58 ans s'est noyé à Clermont-le-Fort ce mercredi alors qu'il faisait une sortie familiale en kayak. Une autopsie est en cours.

Un homme de 58 ans s'est noyé ce mercredi 19 juillet à Clermont-le-Fort, à une vingtaine de kilomètres au sud de Toulouse.

Il faisait du kayak en famille sur l'Ariège au niveau du Ramier lorsque son canoë s'est retourné, vers 15h30, entre Saint-Maurice et la Riverotte. Les pompiers et une hélicoptère du Samu sont intervenus rapidement mais ils n'ont pu que constater le décès vers 16H15.

Un malaise a-t-il causé la chute ou l'inverse?

Une enquête, menée par les gendarmes de Castanet-Tolosan est en cours et une autopsie, dont les résultats devraient être connus à la fin de la semaine, va être pratiquée.

L'homme a été apparemment victime d'un malaise et les enquêteurs veulent savoir si celui-ci est intervenu avant ou après sa chute dans l'eau.

Ce qui est certain, c'est que le quinquagénaire n'est pas passé par la voie recommandée à cet endroit un peu délicat et s'est fait prendre par les courants de rappel qui l'ont aspiré.

Il faut par ailleurs noter qu'il connaissait sans doute le coin puisqu'il était originaire de Venerque, à quelques kilomètres seulement de Clermont-le-Fort.

Baignade interdite

Rappelons que les ramiers de l'Ariège, classés en réserve naturelle depuis 2015, sont interdits à la baignade.

Ceci-étant, l'homme avait le droit de faire du kayak à cet endroit car il était passé par un club de location.

"Cela faisait 10 ans que l'on n'avait pas eu de problèmes", assure Gaël Evrard, le garde champêtre de Clermont-le-Fort. Et il rappelle :

La baignade est interdite sur toute la zone, comme sur le long du corridor de la réserve naturelle régionale. On peut faire du canoë si on est licencié ou si l'on passe par un club agréé. En revanche, tous les jouets gonflables sont interdits sur l'Ariège sur le périmètre de Clermont-le-Fort. - Gael Evrard, garde champêtre

Les dangers sont réels et sont liés aux courants de rappels ; on risque en effet de se faire happer par des tourbillons et des "marmites". Le courant peut aspirer les nageurs au fond qui se fatiguent en remontant et risquent de se noyer.