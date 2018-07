A Aix-en-Provence, il a fait 33 degrés ce dimanche. Une chaleur étouffante. Certains passants ont été surpris de croiser un homme nu en plein centre ville, dans les allées provençales. L'homme a été rapidement interpellé par la police.

Il faut dire qu'il fait chaud ce dimanche à Aix-en-Provence. De là, à se balader complètement nu, vous risquez jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende pour exhibition. On aurait pu croire aussi à une action en l'honneur de la 13e journée mondiale des naturistes aujourd'hui. Mais ce n'est ni la chaleur, ni la journée mondiale des naturistes qui explique ce geste. L'individu, décrit comme perturbé, a été transporté à l'hôpital psychiatrique d'Aix-en-Provence.