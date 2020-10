Un homme se retranche chez lui à Estagel, le GIGN intervient

Les forces de l'ordre ont déployé un important dispositif ce mercredi à Estagel (Pyrénées-Orientales), pour neutraliser un habitant de 45 ans, prétendument armé, retranché à son domicile. Après de longues heures de négociations, l'homme s'est rendu et a été placé en garde à vue.

"Monsieur, est-ce que vous m'entendez ? Maintenant, il faut sortir !". Dans un mégaphone, un négociateur tente d'entrer en contact avec un homme de 45 ans, retranché à son domicile depuis ce mercredi midi, dans une petite rue résidentielle proche du centre-ville d'Estagel. Selon un élu de la commune, l'homme prétend être armé "de deux fusils".

La rue a été entièrement bouclée par une trentaine de gendarmes, et les proches voisins ont reçu l'ordre de ne quitter leurs habitations sous aucun prétexte. La tension est palpable vers 20 heures, lorsque des hommes du GIGN arrivent sur les lieux en provenance de Toulouse.

Dans le village, les habitants font part de leur "stupeur" et leur "incompréhension". Nombreux sont ceux qui décrivent un homme "gentil", "toujours aimable et poli". D'autres évoquent du bout des lèvres le passé judiciaire de cet ancien chauffeur-livreur, et sa lourde condamnation dans une affaire de meurtre qui a bouleversé la commune dans les années 90 : "mais il a toujours clamé son innocence".

Peu après 22 heures, la nouvelle se répand : l'homme s'est rendu aux gendarmes. Il aurait ouvert lui-même la porte, sans que le GIGN ne lance l'assaut. Immédiatement interpellé, il a été placé en garde à vue. Aucune source officielle n'a pu être contactée ce mercredi soir.