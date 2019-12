Un homme se suicide devant un commissariat du Pas-de-Calais

Bruay-la-Buissière, France

Le drame s'est déroulé ce samedi soir, vers 20h30, rue du commandant Lherminier, juste en face du commissariat de police de la ville. Un homme de 50 ans s'est garé, au volant de son véhicule utilitaire. Il a alors saisi son fusil de chasse et a mis fin à ses jours dans sa voiture.

Un habitant d'Ourton

L'homme habitait la commune d'Ourton, juste à côté de Bruay-la-Bussière. Selon les premières informations, on ne connaît pas ses motivations et on ne sait pas s'il était lié, de quelle que manière que ce soit, une affaire judiciaire en cours pour expliquer ce geste. L'enquête a été confiée au commissariat de police de Bruay.