Un homme se suicide en sautant de la passerelle d'Holzarte à Larrau

L'affluence était forte dimanche 6 août, vers 14 heures, lorsqu'un homme s'est avancé sur la passerelle pour se suicider. Des témoins l'ont vu attraper le câble métallique qui suspend le pont, grimper, regarder à droite et à gauche, puis sauter dans le vide. Il a fait une chute de 150 mètres et est mort sur le coup. De nombreuses familles étaient présentes et ont cherché à éloigner les enfants de la scène.

ⓘ Publicité

Selon les premiers éléments de l'enquête, la victime avait 32 ans et était née à Auch. On ne sait pas si l'homme résidait dans le Pays-Basque ou s'il était en visite, ni s'il était seul ou accompagné. Il a laissé son sac à dos derrière lui avant de s'engager sur le pont.

Le maire de la commune regrette un tel drame et fait état du choc des témoins. La passerelle, elle, restera ouverte au public puisqu'aucun défaut immédiat de sécurité n'a été pointé, même si Jean-Dominique Iriart dit attendre évidemment les conclusions de l'enquête.

La passerelle d'Holzarte avait été fermée pour des travaux de sécurisation en 2020

Le pont a connu d'importants travaux de sécurisations achevés en 2021 et menés par le Conseil départemental, suite à un arrêté pris par le maire en août 2020 . Jean-Dominique Iriart avait constaté la vétusté de plusieurs éléments du pont le rendant non sûr selon lui, d'autant que cet été avait connu un record d'affluence en montagne après le premier confinement. La décision du maire d'interdire la traversée de la passerelle d'Holzarte, tant qu'elle n'était pas sécurisée, avait été très impopulaire . Quasiment l'ensemble du pont a été refait.

La passerelle d'Holzarte à Larrau avait connu d'importants travaux en 2021, pour sa sécurisation. Le tablier en bois avait été remplacé par un tablier en métal. © Radio France - Anthony Michel