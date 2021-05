Un homme se tue en chutant d'une falaise à Crozon

L'accident s'est produit dans l'une de ces criques, non loin du village de Morgat.

Un homme de 65 ans est décédé jeudi vers 14h30 en chutant sur les rochers de la crique de Porzh Leon, sur la commune de Crozon. Le randonneur marchait sur le sentier côtier qui serpente à flanc de falaise, offrant des paysages paradisiaques sur la baie de Douarnenez, lorsqu'il est tombé une trentaine de mètres en contrebas. Malgré l'intervention de l'hélicoptère de la Sécurité civile Dragon 29 et d'une quinzaine de pompiers, la victime n'a pu être réanimée.

Un secteur dangereux

L'accident s'est produit à environ un kilomètre au nord du site de l'île Vierge, cette crique somptueuse mais victime de son succès. Très dangereuse d'accès, la plage de galets bordée d'eaux turquoises est interdite par arrêté municipal depuis 2020. Le GR34 qui la dessert est d'ailleurs lui aussi périlleux par endroit, et de plus en plus dégradé par l'afflux massif de randonneurs.