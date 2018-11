Un homme sera jugé en décembre pour avoir percuté un gilet jaune à Fontaine-lès-Dijon

Fontaine-lès-Dijon, France

C'est suite à l'appel à témoins lancé par la police que cet homme de 69 ans a décidé de se dénoncer d'abord à la gendarmerie, puis à la brigade des accidents et délits routiers. Il explique avoir percuté un homme qui participait à la manifestation des gilets jaunes dimanche après-midi au niveau du rond-point du supermarché Géant Casino à Fontaine-lès-Dijon (Côte-d'Or). Il sera jugé le 19 décembre en comparution immédiate.

L''automobiliste, qui vit dans le Châtillonnais, a été présenté au parquet ce mercredi après-midi. Il raconte qu'il s'est retrouvé entouré de manifestants au niveau du rond-point et qu'il a continué d'avancer au ralenti.

Il affirme que les manifestants ont commencé à taper contre les vitres de sa voiture, et qu'un homme a fini par monter sur son capot. Il dit qu'il a alors pris peur et qu'il a décidé d'accélérer, faisant tomber le manifestant. Voyant que l'homme se relevait, il a continué sa route, et ne s'est décidé à appeler la gendarmerie que mardi soir, quand il a pris connaissance de l'appel à témoins.

Gravement blessée, la victime de cet accident s'est vu prescrire une interruption temporaire de travail de 45 jours.

L'automobiliste a été placé sous contrôle judiciaire et sera jugé le 19 décembre à Dijon.