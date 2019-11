Un ancien détenu sera jugé pour des violences sur son ex-compagne au tribunal de Périgueux

Périgueux, France

Un homme de 33 ans devra s'expliquer devant le tribunal de Périgueux ce lundi 25 novembre pour des violences sur son ex-compagne. Les faits se seraient déroulés entre le 10 et le 20 novembre. L'homme sort de prison le 7 novembre où il était détenu depuis six mois pour violences aggravées. À sa sortie, il rejoint sa compagne qu'il a rencontré avant d'être incarcéré. Selon la jeune femme, l'homme lui aurait donné des coups de poing et des gifles à trois reprises en l'espace de dix jours. Des faits que contestent le prévenu.

La victime présumée a déposé plainte et l'homme a été immédiatement arrêté par la police le samedi 23 novembre.

En 2017, le jeune homme avait déjà été condamné à une mise à l'épreuve pour des violences conjugales sur une autre femme. Actuellement en garde à vue, le périgourdin sera entendu par les juges le lundi 24 novembre en comparution immédiate.