Un homme soupçonné d'avoir incendié quatre églises jugé à Boulogne-sur-Mer

Le tribunal de Boulogne sur Mer doit juger ce lundi après-midi un homme de 36 ans qui a reconnu avoir incendié quatre églises à Boulogne et au Portel en octobre et novembre dernier. L'individu a déjà été condamné pour des faits similaires, son casier judiciaire comporte 25 mentions.

Un homme de 36 ans doit être jugé ce lundi 17 janvier à Boulogne-sur-Mer après avoir incendié quatre églises au mois d'octobre et novembre dernier. Il est poursuivi pour un incendie dans le presbytère de l'église Saint-Pierre et Saint-Paul du Portel et trois autres incendies dans trois églises de Boulogne-sur-Mer.

Un individu en détention provisoire depuis plusieurs semaines car il a déjà été condamné à de multiples reprises pour des incendies Marcellin Robine. Le prévenu compte 25 mentions à son casier judiciaire, notamment pour des vols mais aussi pour des faits équivalents à ceux pour lesquels il sera jugé ce lundi après-midi. Sa dernière condamnation remonte à juin 2019.

Une expertise psychologique demandée

Le suspect, qui reconnaît les faits, aurait agi "dans le cadre d'un ressentiment à l'encontre des hommes d'Église", pas "dans une démarche politique", selon le procureur de la république de Boulogne sur Mer. Le parquet avait demandé une expertise psychologique en novembre dernier.