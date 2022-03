Un homme soupçonné d'avoir notamment tiré sur la mairie de La Londe interpellé en pleine rue

Un varois a été interpellé ce mardi matin vers 8h dans les rues de La Londe-les-Maures pour son implication présumée dans des tirs sur la mairie de la commune et sur une agence bancaire fin février. L'homme est déjà très défavorablement connu.

La scène n'est pas passée inaperçue ce mardi matin dans une rue de La Londe-les-Maures quand les gendarmes ont interpellé un individu qu'ils soupçonnent d'être l'auteur de tirs à l'encontre de la mairie et d'une agence bancaire de la commune fin février. Le mis en cause est notoirement connu pour son implication dans le mouvement des gilets jaunes.

L'enquête débute le 24 février avec un impact de balle découvert sur une vitre de la mairie de La Londe. L'ogive, qui n'a pas été retrouvée, a néanmoins traversé le simple vitrage, sans faire de blessés. Un petit calibre selon les constatations réalisées sur place.

Puis quelques jours plus tard, c'est au tour d'une agence de la caisse d'épargne de signaler des faits similaires. Sauf que la balle n'a pas cette fois-ci franchi la double épaisseur des vitres.

Les enquêteurs font le lien évidemment entre les deux affaires et rapidement leurs investigations les mènent sur la piste d'un artisan, très impliqué dans la cause des gilets jaunes, et connu pour être un fervent complotiste.

A son domicile, les gendarmes découvrent 30 g d'herbe de cannabis, 10.000 euros en liquide et un fusil 22 LR qui pourrait correspondre avec le calibre utilisé sur les deux bâtiments à la Londe, ainsi qu'un fusil de chasse. Les deux armes sont détenues dans autorisation.

L'individu interpellé a été placé en garde à vue.