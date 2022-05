Un homme, soupçonné de nombreux cambriolages, interpellé en Creuse grâce à la géolocalisation

Un homme de 38 ans arrêté par les gendarmes lundi, à Guéret, est soupçonné d'avoir commis plusieurs cambriolages dans des résidences principales et secondaires en Creuse. Et c'est après l'un de ces cambriolages, qu'il a pu être retrouvé, grâce notamment, à la géolocalisation.

La géolocalisation permet de tracer un téléphone portable grâce aux bornes qui s'activent quand on utilise l'appareil. Et c'est avec ce dispositif que les gendarmes ont pu interpeller cet homme, originaire du Loiret et connu de la Justice.

Tout commence, la semaine dernière, dans la nuit du mercredi 11 au jeudi 12 juin, un cambriolage est commis dans un garage de la Souterraine. Le fond de caisse disparait ainsi qu'un téléphone portable et une voiture, dont le ou les auteurs ont trouvé la clef. Mais c'est le téléphone volé qui intéresse les gendarmes. Une nouvelle carte SIM a été introduite dans l'appareil juste après ce cambriolage.

Grâce à cette petite puce, les forces de l'ordre se rendent compte que le téléphone utilisé, borne à de nombreux points en Creuse où des cambriolages ont lieux. La carte SIM est au nom d'un homme, sans domicile fixe. Alors pour le retrouver, le téléphone portable fait donc l'objet de géolocalisation.

Retrouvé grâce à la géolocalisation

Lundi, le téléphone est activé dans la zone commerciale POPA de Guéret. L'homme est interpellé et placé en garde à vue. Dès le début de sa garde à vue, il indique être hébergé chez une amie dans le nord de la Creuse. Il reconnaît d'emblée avoir volé plusieurs véhicules et commis de nombreux cambriolages. Il stocke ses butins dans la maison de son amie, au prétexte qu'il fait des brocantes et des vides greniers.

C'est dans cette maison que les gendarmes vont retrouver de nombreux objets dérobés, qui sont répertoriés et placés sous scellés. A l'issue de sa garde à vue, l'homme de 38 ans, connu de la Justice a été placé en détention à la maison d'arrêt de Guéret en attente de son jugement.

L'enquête se poursuit afin d'analyser l'ensemble des objets saisis et d'identifier les victimes de ses nombreux vols.