Un homme soupçonné de plusieurs cambriolages interpellé par les gendarmes à Bellegarde et placé en détention

Les gendarmes de la communauté de brigades de Bouillargues et ceux du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie) de Nîmes sont intervenus tôt ce mercredi matin à Bellegarde pour interpeller deux hommes soupçonnés de plusieurs cambriolages commis en novembre dernier. L'un d'entre eux, qui a insulté et menacé les gendarmes, a été placé en détention provisoire en attendant son jugement. Les perquisitions ont permis de retrouver plusieurs objets ainsi que 40 grammes de résine de cannabis. Ce sont notamment les images de vidéo surveillance qui ont permis aux enquêteurs de remonter jusqu'aux cambrioleurs présumés.