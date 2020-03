Un habitant de Loriol interpellé pour des vols de chandeliers dans les églises

Un homme de 25 ans est en garde à vue, soupçonné de vols dans des églises de Valence, Bourg-lès-Valence et Loriol (Drôme).

Un habitant de Loriol a été interpellé ce mardi par les policiers du Groupe de Répression d'Atteintes aux Biens, le GRAB.

Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir commis des vols entre le 26 novembre et le 5 mars dans plusieurs églises de Loriol, Valence et Bourg-lès-Valence. Il revendait la marchandise via un brocanteur. Une vingtaine de chandeliers en bronze ont été retrouvés lors de la perquisition de son magasin.

En garde à vue, l'auteur présumé des vols reconnaît les faits. Il doit être présenté au parquet de la Drôme cet après-midi pour les suites judiciaires.