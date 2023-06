Dordogne : un homme suicidaire retranché chez lui avec des armes, les gendarmes interviennent

Les hommes du PSIG, les plus rodés aux interventions à risque, sont intervenus vers une heure du matin ce vendredi chez un homme qui s'était retranché depuis plus de cinq heures à l'intérieur de sa maison, armé et suicidaire, à Lamonzie-Saint-Martin dans le Bergeracois. Il s'est rendu sans résistance.

ⓘ Publicité

Les gendarmes ont été appelés en début de soirée vers 19h30, ce jeudi 29 juin. L'homme d'une soixantaine d'années avait bu de l'alcool. Il avait avec lui un pistolet, et un fusil de chasse.

Les gendarmes interviennent à une heure du matin

Les militaires de la compagnie de Bergerac ont d'abord sécurisé la zone en mettant en place une déviation sur la route de Gardonne, la départementale 936. Les motards de la gendarmerie sont sur place, et le PSIG de Bergerac est appelé pour intervenir.

Les militaires vont tenter de raisonner l'homme pendant plus de cinq heures, avant de décider d'entrer prudemment dans la maison. L'homme s'est rendu sans résistance. Il a été remis aux secours pour être hospitalisé.