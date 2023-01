Un homme suspecté d'avoir agressé sa compagne sur l'A7

Que s'est-il passé dans la voiture pour que la situation dégénère à ce point ? C'est la question à laquelle vont devoir répondre les enquêteurs de la brigade de recherche d'Orange. Il était un peu plus de 21h30 quand les gendarmes du peloton autoroutier sont appelés pour porter secours à une femme de 33 ans. Déposée à l'entrée de l'aire de Mornas, elle a réussi à prévenir les secours en se réfugiant dans le restaurant présent à proximité. Blessé au visage et au cou, elle a, dans un premier temps, été transportée à l'hôpital d'Orange.

Une interpellation dans le calme

L'interpellation de son agresseur présumé s'est déroulée dans le calme, une heure et demie plus tard à la hauteur de Montélimar par la délégation de la sécurité routière de la Drôme. Selon nos informations, l'homme (âgé de 31 ans) est choqué et conscient de la gravité de la situation. Les enfants, qui étaient présents dans le véhicule, pourraient ne pas avoir assisté à l'agression. Ils n'étaient pas en état de choc lorsqu'ils ont été retrouvés par les gendarmes et ont été récupéré par la famille de la victime.

L'enquête ne fait que débuter

Selon les premières investigations, le couple, originaire d'Isère se serait disputé, mais les enquêteurs ignorent le motif de la dégradation de la situation. Seule certitude : le couple n'était pas connu des services de police pour de quelconques antécédents ou violences conjugales.