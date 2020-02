Un homme suspecté de viols ou tentatives dans l'agglomération orléanaise finalement incarcéré

La semaine dernière, après une première mise en examen pour viol et tentative de viol, à Saran et Fleury les Aubrais, un homme de 35 ans avait été laissé en liberté. La police a cherché des cas similaires et a pu faire le rapprochement avec 2 autres affaires. Cette fois, le suspect a été incarcéré.