Un homme tabassé à mort à Bernay : quatre hommes mis en examen pour assassinat

"Le calvaire de la victime a duré une heure 20" précise le procureur de la république d'Evreux. Dimanche soir, cet homme âgé de 40 ans est invité à passer la soirée chez des connaissances, dans un appartement de la rue de Lisieux à Bernay. Il y a de l'alcool et des stupéfiants. Un contexte qui explique en partie le déchainement de violences contre la victime à qui les autres reprochaient d'être un "pointeur" indique Rémi Coutin, autrement dit un violeur d'enfants. Rien ne vient confirmer ces soupçons qui seraient à l'origine de l'acharnement dont ont fait preuve les quatre mis en cause. L'homme a été passé a tabac, avant d'être traîné par les pieds dans les escaliers de l'immeuble, "sa tête heurtant chacune des marches" raconte le procureur. La scène a même été filmée par l'un des protagonistes. Les bourreaux l'abandonnent ensuite agonisant en plein centre ville à 2 heures du matin. Le corps gisant à moitié sur la chaussée face contre terre. Il décède sur place moins d'une heure plus tard. Trois hommes qui s'enfuient à l'arrivée des gendarmes sont interpellés. Un autre est appréhendé un peu plus tard. Les quatre individus âgés de 21 à 41 ans ont été mis en examen pour assassinat. trois d'entre eux sont déjà connus de la justice. L'enquête va se poursuivre sous l'autorité d'un juge d'instruction. La brigade de recherches de la gendarmerie de Bernay est saisie, avec l'appui de la Section de recherches de Rouen.

