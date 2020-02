Un homme tabassé et laissé pour mort en gare de Brive : deux hommes condamnés

Deux hommes de 28 et 29 ans viennent d'être condamnés à des peines de prison ferme ce vendredi par le tribunal de Brive. Mi janvier, ils ont été impliqués dans une affaire lors de laquelle un homme de 44 ans sous curatelle a été tabassé et laissé pour mort en gare de Brive.

Le 14 janvier entre 22h32 et 22h42, ces deux hommes avaient volé les clés, le scooter et le casque de la victime sous curatelle. Âgée de 44 ans, cette dernière avait d'abord été emmenée dans les WC au bout d'un quai par un troisième homme dont le nom est connu, qui a déjà eu affaire à la justice, mais qui n'a pas pu être retrouvé. Là, la victime a été rouée de coups à la tête. Laissé pour mort avant d'être admis à l'hôpital, l'homme de 44 ans dont l'état laissait craindre le pire s'est finalement vu prescrire 15 jours d'ITT au vu de ses graves blessures : nombreux hématomes, orbites et paupières des yeux touchés (il ne pouvait plus ouvrir un oeil), fracture du nez, etc.

Le duo se dédouane des violences

Ce vendredi dans le box des prévenus, le duo a martelé qu'il n'était pas responsable des violences. Jugé en état de récidive après une précédente condamnation à Lyon en 2015, l'homme de 28 ans a, pour sa défense, ajouté que c'était lui qui avait prévenu les secours une heure plus tard en retournant sur les lieux... mais en se faisant d'abord passé pour quelqu'un ayant fait la découverte. Reconnu coupable des faits reprochés, il écope d'un an et demi de prison ferme avec maintien en détention. L'homme âgé de 29 ans est lui condamné à un an ferme avec maintien en détention, plus six mois avec sursis.