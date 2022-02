Un homme tabassé sur un parking de Pau, trois frères condamnés à un an de prison

Trois frères ont été condamnés à un an de prison ferme par le tribunal de Pau ce mardi. Ils étaient jugés pour violences en réunion. Le 8 septembre 2019, à Pau, ils ont frappé plusieurs personnes dont un homme qui les aurait insultés en arabe, sur le parking d’une boîte de nuit, le Royal Lounge. Il semble qu'ils avaient beaucoup bu. Des images enregistrées par les caméras de vidéo-surveillance ont été diffusées lors du procès, révélant des faits extrêmement violents.

Tout le monde a l’air d’accord pour dire que "la victime aurait pu mourir ce jour-là". L'homme a reçu une dizaine de coups : à la tête, et plus globalement, sur tout le corps. À la fin, il est tombé, raide, sur le sol, avec plusieurs fractures au visage. "Les images, elles sont super violentes, je les regrette" dit le plus jeune des frères, il pleure en prenant la parole, avant de lire une lettre pour présenter ses excuses. "Je ne peux pas expliquer, on a frappé une personne, pour rien", confesse-t-il. Son frère aîné lâche à la barre : "C’est le truc le plus débile que j’ai fait de ma vie".

"Il a été laissé pour mort pour une raison qui m’échappe toujours, dit la procureure de la République de Pau, Béatrice Bioux. Dans quel monde on se précipite à trois sur une personne qui mesure 1,60m et on lui donne des coups si violents ?"La procureure explique que la vidéo diffusée permet de "mesurer la gravité des faits. [...] On se dit que le corps humain est bien solide en voyant ça." Pour autant la victime n’est pas venue, traumatisée et surtout par peur de représailles a expliqué son avocate, Me Elodie Bedouret. Elle ajoute qu'il "veut quitter Pau, il a peur de se retrouver face à ces gens-là." Les trois frères ont chacun été condamnés à un an de prison ferme, avec obligation de soins et interdiction de contact avec les victimes.