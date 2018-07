Un homme de 26 ans a été arrêté après avoir agressé plusieurs personnes et tenté de renverser des policiers.

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche sur le parking de Carrefour de l'avenue de la justice à Castelnau le Lez.

Il est 2h20 lorsque les policiers interviennent . En arrivant sur place, ils retrouvent une jeune femme , victime de violences et des témoins qui ont essayé de s'interposer mais l'agresseur les a menacé d'une batte de baseball avant de prendre la fuite. Alors que les policiers interrogent la victime qui s'avère être la petite amie du jeune homme, ce dernier revient et tente de renverser l'un des policiers en lui fonçant dessus. Aucun policier n'est touché. L'agresseur s'enfuit et c'est un appel au 17, une heure plus tard de passants qui disent avoir vu un homme armé d'une arme de poing , chemin de Moularès à Montpellier qui permet de l'interpeller. Sans permis, alcoolisé, il explique qu'il s'était disputé avec sa compagne. Il nie avoir voulu renverser les policiers mais reconnait une manœuvre dangereuse.