Un homme tire à blanc sur des jeunes alcoolisés place verte à Bayonne

Un homme de 33 ans a tiré plusieurs coups de pistolet depuis sa fenêtre à Bayonne peu après 6h ce vendredi 16 juillet. Excédé par le bruit que faisaient des jeunes ivres sur la place verte à Bayonne, il a d'abord tiré en l'air puis en direction des fêtards. Des tirs à blanc pour tenter de leur faire peur. Il a rapidement été interpellé et placé en garde à vue.

Un nouvel incident dans un contexte de plus en plus compliqué à Bayonne. "Ces jeunes se réunissent et écoutent de la musique, consomment de l'alcool, s'organisent autour d'un marché parallèle de trafic de stupéfiants, explique Laurent Saysset, porte-parole du syndicat Alliance sur la côte basque, et tout ceci amène forcément des incivilités, des dégradations et plus de délits commis. Je pense que l’après-Covid fait que les jeunes ont envie de se rassembler et peut-être avec les restrictions sanitaires dans les bars, se retrouvent justement dans la ville."