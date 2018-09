Dans la nuit du samedi au dimanche, le week-end du 25 et 26 août, un homme a tiré à la carabine contre des rats, rue Ferrari dans le 6ème arrondissement de Marseille. Après le signalement d'un riverain, il a été interpellé et placé en garde à vue.

Marseille, France

Dans beaucoup de rues du centre-ville à Marseille, les rats font partie du paysage. Le week-end du 25 et 26 août, un homme particulièrement agacé a décidé d'employer les grands moyens : il a tiré sur les rongeurs à l'aide d'une carabine, rue Ferrari, dans le 6ème arrondissement.

L'homme interpellé et placé en garde à vue

Victor, un riverain, a été le premier à entendre les coups de feu. "J'ai d'abord pensé à des enfants qui jouaient avec des pétards mais quand j'ai regardé par la fenêtre, j'ai vu un groupe de jeunes au milieu de la rue avec un homme armé d'une carabine qui tirait. J'ai eu très peur, je me suis couché à plat ventre dans mon appartement et j'ai appelé le 17", se souvient-il. La police est intervenue immédiatement pour interpeller l'individu. Le tireur aurait expliqué dans la voiture des forces de l'ordre qu'il voulait se débarrasser des rats en bas de chez lui. Il a été placé en garde à vue.

Les habitants agacés par les nombreux rats

Le geste du tireur est jugé abusif et surtout dangereux par le voisinage. "Il y a des enfants ici, une balle perdue c'est vite arrivée", explique Tiphaine. Pour Stéphane, employé d'un restaurant : "tirer sur les rats c'est une très mauvaise idée, en plus ça ne changera rien au problème parce qu'ils sont beaucoup trop nombreux". Benbouha avoue qu'elle comprend la colère de l'homme qui a tiré à la carabine : "Il a raison, c'est un enfer et il faut vivre ici pour le comprendre. Mon pallier est envahi par les rats, je suis obligée de taper des pieds et des mains avant de sortir de chez moi." Les travaux dans le 6ème arrondissement aggravent le problème, les rats ont tendance à sortir davantage de terre.