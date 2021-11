Un homme tire au Colt 45 sur son voisin, dans le quartier Carmes à Orléans

Un habitant du quartier Carmes, à Orléans, sera jugé en comparution immédiate mardi 16 novembre, devant le tribunal judiciaire, pour une tentative d'homicide par arme à feu. L'homme faisait du rodéo dans la cour de son immeuble, situé rue des Charretiers, à Orléans. Cela faisait beaucoup de bruit, pour un dimanche après-midi. Les faitrs se sont déroulés vers 17h.

Un voisin et la concierge de l'immeuble sont descendus demander à l'auteur des nuisances d'arrêter ses rodéos, il n'a pas apprécié et il est rentré chez lui, pour en ressortir armé. L'arme était un vieux Colt 45 de l'armée américaine, dont on ne sait pas comment il se l'était procurée.

L'homme a tiré en direction du voisin, sans le toucher. Celui-ci s'est enfui et a tout de suite appelé la police. Le tireur a été interpellé et sera donc jugé dès ce mardi.