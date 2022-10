Un homme tire des coups de feu devant le domicile de son ex-compagne à Saint-Martin du Vivier

Un homme de 38 ans a été interpellé ce mardi matin vers 4h, à Saint-Martin du Vivier au Nord Est de Rouen. Il a tiré des coups de feu devant le domicile de son ex-compagne près de la route de la Vallée. Un témoin habitant à proximité nous confie avoir entendu "quatre coups de feu vers 23h" et quatre autres "cinq minutes plus tard". Le tireur présumé, un homme de 38 ans, était séparé de sa compagne depuis plusieurs mois et vivait mal cette rupture, selon les informations de France Bleu Normandie.

Des tirs sur la maison et sur la voiture de son ex-compagne

Il s'est rendu ce mardi soir devant le domicile de son ex-compagne à Saint-Martin du Vivier, et il a tiré à plusieurs reprises avec une arme à feu sur sa maison et sur sa voiture. La femme était présente dans la maison avec une autre personne.

Puis l'homme s'est retranché chez lui, toujours à Saint-Martin du Vivier et il a tiré en l'air. Les gendarmes sont intervenus, notamment le GIGN, le Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale. L'homme a expliqué qu'il voulait se suicider après sa rupture, il s'est finalement rendu de lui même.

Il été interpellé par les gendarmes vers 4h du matin et placé en garde à vue. Il n'y a pas eu de blessé, mais son ex compagne est évidemment très choquée. La garde à vue de l'homme peut durer 48 heures, jusqu'à jeudi matin.