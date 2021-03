Un homme tire en l'air avec un revolver dans l'hôpital de Rochefort

Un homme de 48 ans a été arrêté à Rochefort après avoir tiré en l'air avec un revolver dans l'hôpital, ça s'est passé un peu avant 20 heures jeudi soir. Une femme, agent de sécurité, l'a refoulé alors qu'il voulait pénétrer dans l'établissement. Il s'est montré très agressif.

Le coup est-il parti tout seul ou intentionnellement? C'est que cherche à savoir les enquêteurs. L'agent de sécurité est parvenue avec l'aide de deux ambulanciers à maîtriser le tireur. Les policiers ont ensuite pris le relais. L'homme a été placé en garde à vue au commissariat de Rochefort où il est déjà connu pour usage de stupéfiants et violences. Sur les motivations de sa venue, ce serait en rapport avec l'hospitalisation de sa mère sortie un peu plus tôt de l'Hôpital ce jour là, sans prévenir et sans avoir signé aucun papier. L'hôpital de Rochefort et l'agent de sécurité ont porté plainte pour violence avec arme. L'homme devait ensuite être déféré devant le parquet.