Un homme tire sur trois personnes à Marseille et prend la fuite

Marseille, France

Un homme à bord d'une voiture s'est arrêté place Placide Caffo, dans le quartier de la Belle de Mai, vers 20h. Il a pris pour cible un groupe de trois hommes et leur a tiré dessus. L'une des victimes est très gravement blessée au thorax et à la jambe, il a 25 ans. Un homme de 35 ans est également blessé à la jambe mais son pronostic vital n'est pas engagé. Tous deux ont été pris en charge par les marins-pompiers de Marseille et transportés à l'hôpital. Quant à la troisième victime, elle n'a pas été retrouvée par la police. L'auteur des coups de feu est en fuite.