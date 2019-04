Un homme très grièvement blessé au couteau dans le centre de La Roche-sur-Yon

Un homme est entre la vie et la mort après avoir été victime de deux coups de couteau, ce jeudi 11 avril dans le quartier de la gare de La Roche-sur-Yon. Il a été touché à la gorge et au thorax. Deux hommes d'une trentaine d'année ont été placés en garde à vue.

Vendée, France

Des témoins ont appelé la police ce jeudi 11 avril vers midi, pour signaler un homme très grièvement blessé dans le quartier proche de la gare à La Roche-sur-Yon, en Vendée.

Des coups de couteau à la gorge et au thorax

Touché de plusieurs coups de couteau, à la gorge et au thorax, il a été pris en charge par les pompiers et transporté à l'hôpital. La police n'avait pas encore reconstitué le déroulé exact des faits jeudi après-midi, notamment le lieu précis de l'agression.

La police a interpellé deux hommes, de nationalité somalienne et âgés de 30 et 37 ans, qui sont soupçonnés d'avoir un lien avec cette agression. Ils connaissent apparemment la victime. Tous deux ont été placés en garde à vue, et le procureur de La Roche-sur-Yon a ouvert une enquête.