Un homme tué dans une collision entre deux voitures à Saint-Jacques-de-la-Lande

À Saint-Jacques-de-la-Lande, près de Rennes (Ille-et-Vilaine), un homme de 67 ans est mort dans un accident de la route. L'accident s'est produit rue de Nantes à 4h30 dans la nuit du mercredi 10 mai au jeudi 11 mai. La voiture du sexagénaire est entrée en collision avec un autre véhicule.

On ne connait pas encore les causes de cet accident mortel mais le conducteur de l'autre véhicule impliqué dans l'accident aurait pris la fuite, il n'était plus sur place à l'arrivée des secours.