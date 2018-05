Notre-Dame-de-Bondeville, France

Un homme de 58 ans est mort ce dimanche au CHU de Rouen, quelques heures plus tôt il est victime d'une rixe à Notre-Dame-de-Bondeville. deux agresseurs l'ont passé à tabac, un suspect de 23 ans est en garde à vue ce lundi.

Altercation dans un bar

Ce samedi soir, une dispute éclate entre certains clients dans un bar de Maromme à côté de Rouen. L'homme victime de l'agression rentre chez lui à Notre-Dame-de-Bondeville avec sa femme en voiture. Sur le chemin, une voiture les prend en chasse et fait des appels de phare.

Vers 2 heures du matin ce dimanche, les deux voitures s'arrêtent. Deux hommes agressent alors la victime du bar et la rouent de coups. Le Samu et les pompiers interviennent et la transportent au CHU de Rouen ou elle décède.

Un homme de 23 ans est ce lundi en garde à vue. La brigade criminelle de la Sûreté départementale est chargée de l'enquête.