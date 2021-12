Un homme tué par arme de chasse lors d'un cambriolage à Mesnil-Roc'h, près de Dinan

Un homme de 37 ans est mort après avoir été touché au cœur par un tir de fusil vers 5h30 du matin ce samedi 18 décembre à Mesnil-Roc'h, en Ille-et-Vilaine, à l'est de Dinan (Côtes-d'Armor). L'auteur présumé du coup de feu avait déjà été cambriolé deux fois ces derniers mois.

Il aurait tiré sur son cambrioleur en pleine nuit avec une arme de chasse. Un homme de 62 ans est en garde à vue ce samedi midi après la découverte d'un corps plus tôt, vers 5h30 du matin, devant son domicile, 4 place du Calvaire, dans l'ancienne commune de Lanhélin, fusionnée au sein de Mesnil-Roc'h, à la frontière entre l'Ille-et-Vilaine et les Côtes-d'Armor.

La victime était connue de la justice

La victime, a reçu une balle en plein cœur. Autour de lui, des éclats de verre ont été retrouvés. A-t-il été projeté par l'impact du tir à travers une vitre, à l'extérieur ? Originaire du secteur de Saint-Malo, celui qui serait venu commettre un cambriolage était connu de la justice, avec de multiples antécédents selon Christine Le Crôm, la procureur de la République de Saint-Malo, "sur tout type de délinquance".

Une femme et deux enfants présents au moment du coup de feu

L'auteur du coup de feu a déjà été victime de deux cambriolages récents, le premier durant l'été dernier, le second la semaine précédente. Une femme et deux enfants étaient présents dans la maison lors du coup de feu. Une enquête a été ouverte mais l'autopsie du corps n'a pas encore été réalisée. Les polices techniques et scientifiques sont sur place ce samedi midi.