Un homme tué par arme à feu quartier Empalot à Toulouse

Ce lundi 29 mai, aux alentours de 22h15, un jeune homme de 20 ans a été visé par des tirs d'arme à feu quartier Empalot à Toulouse, au 18 rue de Menton. Les pompiers sont intervenus accompagnés de la BAC et des CRS. D'abord grièvement blessé, l'homme secouru a été transporté vers le CHU de Rangueil où il a succombé à ses blessures.

Des auteurs en fuite

"Les individus (qui ont tiré) seraient partis à bord d'un véhicule sombre", confie une source. Une quinzaine de douilles a été retrouvée sur place. S'agit-il d'un règlement de comptes? L'enquête est en cours.

Plusieurs fusillades ces derniers mois

Les fusillades semblent se multiplier dans la vie rose et c'est au moins la troisième fusillade dans ce quartier Empalot en moins d'un an. En septembre 2022, deux jeunes de 18 et 21 ans avaient été blessés par balle, le 7 décembre 2022 un homme d'une vingtaine d'années avait été touché et deux jours plus tard, le vendredi 9 décembre, c'est dans le quartier Bagatelle, de l'autre côté de la Garonne, qu 'un homme de 22 ans avait été blessé à la cuisse.