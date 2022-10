Un homme tué par arme blanche à Argences, un suspect en garde à vue

Les secours ont été appelés vers minuit ce mercredi soir après la découverte d'un homme gisant dans les parties communes d'un immeuble à Argences (Calvados). Immeuble situé boulevard Delean dans le centre-ville. La victime portait une plaie par arme blanche ayant atteint le cœur.

Différend sur fond d'alcool

Malgré les tentatives de réanimation, l'homme n'a pas pu être secouru et est décédé sur place. Agé de 30 ans environ, il participait à une soirée dans l’immeuble. D’après les premiers éléments de l’enquête indique Amélie Cladière, procureure de la République de Caen, "il y aurait eu un différend, sur fond d’alcool, entre la victime et un autre participant à la soirée."

Le suspect en fuite interpellé à la mi-journée

Cet homme, auteur présumé du coup mortel, a immédiatement pris la fuite et a été activement recherché toute la matinée ce jeudi. "Il a été appréhendé vers midi ce jour" indique Amélie Cladière. "La nature de l’arme utilisée reste à déterminer". Le mis en cause, âgé de 36 ans, est connu de la justice pour des infractions aux stupéfiants et des délits routiers. Il est actuellement en garde à vue.