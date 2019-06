Un homme tué par balle à Nîmes

Nîmes, France

Un homme a été tué par balle ce mercredi soir dans le quartier nîmois de Saint-Cézaire, non loin du bar du Griffe et de la pharmacie. L'auteur du coup de feu est en fuite. C'est une discussion entre deux amis, deux connaissances, qui aurait déparé vers 22h30. Âgée d'une cinquantaine d'années, la victime est bien connue de la justice. Il était toujours vivant à l'arrivée des pompiers sur place pour lui porter secours. Il a été transporté au CHU de Nîmes. L'homme est décédé des suites de ses blessures quelques heures plus tard dans la soirée.

L'enquête ne fait que commencer. Les enquêteurs ont bouclé la place du Griffe dans ce quartier Saint-Cezaire mercredi soir pour chercher d'éventuels indices qui permettraient de remonter jusqu'au tireur, toujours introuvable ce jeudi matin.