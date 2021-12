Un homme tué par balles dans la nuit du réveillon de Noël à Nice

Il était environ minuit et demi, en plein cœur de la nuit du réveilllon de Noël, quand les pompiers azuréens ont été appelés pour porter secours à un homme blessé par balles boulevard Henri Sappia dans le quartier de Las Planas à Nice. À leur arrivée les secours ont essayé de le réanimer, en vain. Ce jeune homme âgé entre 20 ans et 30 ans est décédé. La police s'est rendue sur place et une enquête est ouverte pour tenter de retrouver le ou les tireurs.