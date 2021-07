Homme tué par un gendarme à Bossey en Haute-Savoie : la famille conteste la légitime défense

Un homme a été tué par balle par un gendarme lors d'une interpellation le 5 juillet dernier à Bossey dans le Genevois français. Sa famille porte plainte pour homicide volontaire et demande le dépaysement de l'enquête.

La famille de l'homme tué par un gendarme le 5 juillet à Bossey en Haute-Savoie porte plainte pour homicide volontaire, selon une information du site "Le Média" qui nous a été confirmée. La famille conteste la thèse de la légitime défense soutenue par le parquet d'Annecy. Cet homme de 27 ans a été abattu au moment de son interpellation alors qu'il tentait de s'échapper au volant d'une fourgonnette, en fonçant sur les gendarmes selon le parquet d'Annecy.

Selon l'avocat de la famille, un témoin donne une autre version

"Si la justice estime qu'il y a légitime défense, encore faut-il l'établir. Nous avons un certain nombre d'éléments aujourd'hui qui nous disent le contraire" affirme Maître Arié Alimi, l'avocat de la famille du jeune homme, contacté par France Bleu Pays de Savoie. "Etrangement il y a un témoin qui n'a pas été entendu. Il était présent sur place ce soir-là, et selon lui il n'y avait pas de situation de péril pour les gendarmes au moment où ils ont tiré, ce qui nous fait penser qu'il n'y a pas de situation de légitime défense".

La famille demande le dépaysement de l'enquête

En plus du dépôt de plainte, la famille du jeune homme demande le dépaysement de l'enquête. Selon Maitre Arié Alimi, "Le procureur de la République est en relation avec ces gendarmes et donc il va de soi que pour obtenir une enquête impartiale et équitable, il est important que ce soit un juge d'instruction dans une autre juridiction qui soit saisi. Pour l'instant nous n'avons pas eu de réponse".

La justice soutient la thèse de la légitime défense

Le gendarme mis en cause est placé sous le statut de témoin assisté. Pour stopper le jeune homme dans sa fuite, il a tiré à neuf reprises, blessant mortellement ce dernier dès la première balle qu'il a reçue dans le pectoral droit. Une information judiciaire est ouverte pour "violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner", ce qui renforce l'hypothèse de la légitime défense. Ce volet de l'enquête est confié à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale.

Le second voleur présumé sous contrôle judiciaire

Les faits remontent au lundi 5 juillet dernier au matin. Les gendarmes étaient intervenus pour interpeller deux hommes soupçonnés de vol de moto. L'un des deux jeunes, un Suisse de 27 ans, aurait tenté de fuir en fonçant sur les militaires avec sa fourgonnette. Plusieurs tirs ont été effectués par les deux gendarmes, dont un mortel. Le second voleur présumé a été placé sous contrôle judiciaire à l'issue de sa garde à vue. Il devra répondre de vol en réunion et association de malfaiteurs. Trois vols de motos font l'objet de plainte en Suisse.