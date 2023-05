Saint-Dionisy : un homme tue une femme et un homme avec un fusil avant de se suicider

Trois personnes sont mortes ce samedi vers 13 heures, à Saint-Dionisy, commune située à l'ouest de Nîmes, dans le Gard, indique la gendarmerie nationale, confirmant une information de nos confrères de Midi Libre. Un homme a abattu deux autres personnes avec un fusil avant de retourner l'arme contre lui. Les gendarmes de la compagnie de Vauvert sont sur place et la zone est bouclée.

L'homme a d'abord tiré sur une femme devant un centre de fitness, qui était ouvert au moment des faits, avant de rentrer dans la salle de sport où il a abattu un homme. Selon les informations de France Bleu Gard Lozère, la jeune femme avait 27 ans, l'homme 60 ans. L'assaillant est ensuite ressorti du bâtiment et a retourné son arme contre lui.

Prise en charge psychologique de plusieurs témoins

Pour l'instant, un éventuel lien entre les victimes et le tireur n'est pas confirmé. Dans un communiqué, la procureure de la République de Nîmes, Cécile Gensac, indique qu'elle donnera de plus amples informations dans les heures à venir, afin de "laisser place au déroulement de l'enquête, et dans l'attente des premières constatations et investigations".

Selon les informations de France Bleu Gard Lozère, plusieurs autres personnes se trouvaient dans la salle de sport au moment du drame. La préfecture a mis en place une cellule d'urgence médico-psychologique.

Gendarmes et sapeurs-pompiers devant la mairie de Saint-Dionisy (Gard) © Radio France - Adèle Chiron