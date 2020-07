Un homme victime d'un grave accident pendant une sortie à moto dans le Jura

L'accident s'est produit vers 17 heures ce samedi après-midi. Un groupe de 12 motards roule sur la D175, une petite route entre Lons-le-Saunier et Orgelet. C'est à hauteur de Présilly, au moment de passer un virage, que l'un des motards perd le contrôle, pour une raison encore indéterminée.

L'homme de 63 ans part tout droit, et percute la clôture d'un champ. Selon les secours, le fil de la clôture l'atteint au niveau de la gorge et le blesse gravement. Rapidement appelés sur place, les pompiers, le Samu et les gendarmes viennent lui porter secours. Cet homme, semble-t-il originaire de la région de Toulon, a été héliporté en début de soirée à l'hôpital de Besançon.