Un homme violemment agressé dans une salle de sport à Montpellier pour s'être montré nu dans les vestiaires

Trois hommes de 22 et 23 ont été interpellés cette semaine à Montpellier pour une violente agression commise dans une salle de sport. Les faits remontent au 6 décembre dernier à la salle Basic Fit à Saint-Jean-de-Védas. Ces trois jeunes s'en sont pris à un autre client de la salle, ils n'ont pas apprécié qu'il sorte nu de la douche.

À la fin de la séance de sport, ce client âgé de 37 ans va se doucher, puis sort dans le vestiaire des hommes nu. Trois autres abonnés de la salle lui reprochent alors de s'essuyer les parties intimes devant eux. Ils le rouent de coups de pieds, de coups de poings et sortent même un poing américain. L'homme arrive à se rhabiller, mais à peine sorti des vestiaires, les trois hommes sont toujours là. L'un d'eux s'empare d'un extincteur et le frappe à nouveau à la tête. Le client perd connaissance quelques instants. Plusieurs clients choqués vont rapporter aussi les propos tenus par l'un des agresseurs : "il en veut encore, on va boire son sang, on va enculer sa grand-mère à ce fils de pute"

L'enquête va prendre plusieurs semaines. Car les trois agresseurs ne se fréquentent qu'à la salle de sport. Ils ont finalement été interpellés cette semaine chacun à leur domicile. Deux d'entre eux étaient en possession de pistolet 7.65, le troisième avait 11.000 euros en liquide chez lui. Pour l'instant, l'enquête n'a pas permis de déterminer d'où venait cet argent, s'il y avait matière à poursuite aussi sur ce dossier-à.

Les trois hommes ont reconnu partiellement les faits affirmant que c'est la victime qui les avait menacés, une victime qui s'en sort avec quatre jours d'ITT.