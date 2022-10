Un homme violemment agressé en sortie de bar à Cherbourg

C'est une soirée qui a tristement fini dans le centre-ville de Cherbourg, dans la nuit du 7 au 8 octobre. Il est entre minuit et une heure du matin, quand un homme d'une trentaine d'années est agressé en sortie de bar, sur fond d'alcool, rue François La Vieille. Il aurait au moins reçu un coup, suffisamment violent pour qu'il soit hospitalisé dans un état grave et placé sous étroite surveillance.

ⓘ Publicité

L'auteur du coup serait lui resté sur place et est actuellement placé en garde à vue. Selon les informations communiquées par le procureur de la République de Cherbourg, Pierre-Yves Marot, le suspect a entre 25 et 30 ans et est déjà connu des services de police, mais pour des délits qui n'ont aucun rapport.

L'enquête se poursuit avec le recueil de témoignages, l'audition du mis en cause et l'analyse de la vidéo surveillance.