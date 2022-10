Un hôpital parisien porte plainte après avoir été victime d'une cyberattaque

L'hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets, dans le XIIème arrondissement de Paris, a été victime d'une cyberattaque dans la nuit du dimanche 9 octobre, désormais "circonscrite", d'après un communiqué de l'établissement. Le service maternité explique que "les accès aux réseaux externes ont été interrompus pour éviter la propagation du logiciel malveillant", et que "les mesures nécessaires ont été prises pour permettre d'assurer la continuité et la sécurité des soins".

ⓘ Publicité

Un fonctionnement en mode dégradé

L'hôpital Pierre Rouquès-Les Bluets indique que pendant "ces neuf derniers jours, [il] a priorisé les applications les plus critiques afin de maintenir une continuité de service avec comme objectif l'accueil et la sécurité des patientes". Les soins de la maternité ont fonctionné en mode dégradé, avec du "support papier", en attendant que le réseau internet soit rétabli. L'hôpital précise que "la reconstruction d'une ossature informatique est toujours en cours".

La maternité annonce avoir averti les patientes concernées via son site internet et ses réseaux sociaux qu'il y avait eu une "exfiltration de données", et les encourage à être "particulièrement vigilantes aux tentatives d'escroquerie ou d'hameçonnage". L'établissement a prévenu la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) et a déposé plainte. Il affirme que l'attaque a été revendiquée par Vice Society.