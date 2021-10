Un hôpital psychiatrique de Marseille envahi par les rats, "devenus des patients"

Les rats et des punaises de lits pullulent à l'hôpital psychiatrique Édouard-Toulouse, dans les quartiers nord de Marseille. Kader Benayed tire la sonnette d'alarme. Le secrétaire du syndicat Sud Santé ne veut pas stigmatiser l'établissement où il travaille car la situation est délétère dans l'ensemble des hôpitaux selon lui. Mais ce qu'il vit au quotidien ne passe plus : "Quand vous voyez les poubelles autour de l'hôpital, on se croirait dans le tiers-monde. Les rats n'ont pas de frontières, ils sont dans tous les services. Nous, on les prend comme des usagers. C'est quasiment des patients. On vit avec. Aussi bien le personnel que les malades. Et c'est révoltant". D'autant plus révoltant que l'hôpital accueille des malades en grande insécurité psychique, des populations "qui viennent des quartiers les plus pauvres de France".

Quant aux punaises de lits, elles sont un fléau qui frappe Marseille, la ville portuaire. La solution ne serait pas si compliquée selon le syndicaliste qui réclame des blouses professionnelles. "On ne voulait pas de ces blouses, on privilégiait le contact direct avec des habits civils mais, là, on prend le risque de ramener ces punaises chez nous".

Le syndicat vient d'écrire à Martine Vassal, la présidente de la Métropole Aix-Marseille, et à Benoît Payan, le maire de Marseille. Il espère bien que des mesures concrètes seront prises.