Une horticultrice gardoise cultive pour la première fois du muguet

C'est le symbole du printemps, du renouveau et de l'amour. Le muguet est une nouvelle fois la star de ce 1er mai. Dans le Gard, un horticulteur s'est lancé cette année pour la première fois dans la production de porte-bonheur. Il s'agit de la Serre aux Fleurs à Manduel. "Nous avons produit 5.000 pots de muguet avec trois brins à l'intérieur. On est sur un muguet de qualité" reconnaît Anaïs Gévaudan, la gérante.

Les bulbes ont été plantés mi-mars. "Nous les avons disposés au fond d'un pot, recouverts de terreau, puis surveillés et bichonnés pendant cinq semaines" affirme Michel, qui intervient auprès de la Serre aux Fleurs.

"Au début, il faut une température d'environ 25 degrés sous les serres pour que le muguet pousse, puis on protège les serres de la chaleur et on arrose la plante trois fois par jour, c'est tout un art." - Michel, horticulteur